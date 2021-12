Cena di Natale e benedizione in Comune a Casciago

Con due post sul suo profilo Facebook il sindaco di Casciago Mirko Reto replica, senza citarla apertamente, alla nota polemica diffusa dal gruppo di opposizione de La Civica, che aveva contestato all’attuale amministrazione comunale di aver dimenticato le celebrazioni natalizie con i dipendenti comunali e le autorità civili e religiose, oltre a contestare l’orario del consiglio comunale.

Nei messaggi del sindaco gli auguri e i ringraziamenti a dipendenti comunali e collaboratori, in un periodo complesso e difficile, che purtroppo non sembra essere ancora terminato.

«Ieri sera dopo l’ultimo consiglio comunale del 2021 alle ore 19, abbiamo passato un momento dì convivialità con tutti i dipendenti comunali – scrive Reto sui propri profili social -. Un momento per stare insieme e per lo scambio dì auguri. Ringrazio tutti i collaboratori per l’impegno profuso nei confronti della giunta, impegno fondamentale per il raggiungimento dì tutti gli obiettivi prefissati anche in questi due anni difficili. Avete dimostrato dì essere una squadra. Grazie dì cuore un augurio anche a tutti i vostri cari. Con stima e riconoscenza».

Al momento di “festa” post consiglio è seguita anche la consueta benedizione in Comune con la partecipazione di don Emilio Rimoldi: «Questa mattina un altro momento dì condivisione con il parroco, i dipendenti, gli amministratori, la polizia locale del nostro Comune, per ricevere la consueta benedizione e rafforzarci come una grande famiglia anche in questi momenti dì difficoltà. Grazie a tutti e grazie di cuore a don Emilio e tutta la comunità pastorale», chiosa Reto.