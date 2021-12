Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid

Tra i tanti positivi di queste ore ci sono anche due personaggi molto noti come Fedez e Chiara Ferragni. La coppia ha comunicato il proprio stato tramite la pagina Instagram del cantante.

«Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri – spiegano nel video Fedez e Chiara Ferragni – e oggi abbiamo ricevuto il risultato che io e Fede siamo positivi. I bambini, non si sa come, sono negativi, motivo per il quale dobbiamo tenere la mascherina anche in casa e non possiamo avvicinarci a loro. Siamo asintomatici, la nostra priorità è che i bambini stanno bene, speriamo continui così. So che molti di voi sono nella nostra stessa situazione, quindi teniamoci compagnia e sosteniamoci a vicenda».