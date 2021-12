Chiuse per una notte le stazioni autostradali di Besnate e “Verbano ovest”

Sulla D08 diramazione Gallarate-Gattico, si chiuderà la stazione di Besnate sia in entrata che in uscita dalle 21 di martedì 7 alle 6 di mercoledì 8 dicembre, per consentire i lavori di pavimentazione. La stessa notte, ma dalle 20 alle 6, sarà chiusa anche l’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel tratto tra Sesto Calende Vergiate e Besnate, verso la A8 Milano-Varese.

In alternativa, Autostrade consiglia di utilizzare queste stazioni: in entrata verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, Sesto Calende Vergiate sulla stessa Diramazione Gallarate-Gattico o Gallarate, al km 30+000 della A8 Milano-Varese; in entrata verso la A8 Milano-Varese, Gallarate, al km 30+000 della A8; in uscita per chi proviene dalla A26, Sesto Calende Vergiate, per poi percorrere la SS33 del Sempione in direzione Gallarate; in uscita per chi proviene dalla A8, Solbiate Arno, al km 35+700 della A8.