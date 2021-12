Ciclista investito a Samarate, tra la provinciale e via Vittorio Veneto

Grave incidente stradale a Samarate: un ciclista cinquantenne è stato investito ed è in pericolo di vita.

È successo poco prima delle 14, all’altezza dell’intersezione tra la Statale 341 e via Vittorio Veneto, che porta alla piazza della cittadina: l’auto stava svoltando verso via Vittorio Veneto e il ciclista procedeva sulla provinciale ed è stato travolto.

Sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate: il ciclista è stato trasferito in ospedale a Legnano in “codice rosso”, vale a dire ferito e in immediato pericolo di vita.

Sul posto anche la Polizia Locale samaratese, per la ricostruzione dell’episodio.