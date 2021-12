“Sotto il cielo di stoffa”: una serata al circolo Cuac sull’Afghanistan

Una serata con la giornalista Cristina Ciella per non spegnere l’attenzione sull’Afghanistan dopo la riconquista dei talebani dello scorso agosto, specialmente sulla situazione in cui vertono le donne afghane: l’appuntamento e per domani, sabato 11 dicembre, ore 20.45 al circolo Cuac di Gallarate (in via Torino, 64).

L’evento è stato organizzato insieme al collettivo Lilith Gallarate.

Ciella, giornalista, scrittrice e attivista di Cisda, presenterà il suo libro Sotto un cielo di stoffa – avvocate a Kabul, una viva testimonianza di ciò che significa essere donne in Afghanistan, nella cui vita è costantemente presente la violenza; «Troppo spesso dimenticate o ignorate, in questo libro rivivono e arrivano a noi».

L’ingresso è libero nel rispetto delle norme anti-Covid.