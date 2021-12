Collegiata tra Terra e Cielo, a Castiglione Olona un convegno dopo due anni di studi e indagini scientifiche

Venerdì 10 dicembre 2021, presso il Museo della Collegiata, si svolgerà il convegno conclusivo del progetto “Collegiata Terra Cielo”, sostenuto da Fondazione Cariplo grazie al bando “Beni al sicuro”.

Galleria fotografica Collegiata Castiglione Olona convegno 4 di 8

Due anni di indagini scientifiche, ricerche e interventi strutturali che verranno presentati nel convegno “La cura come strumento di gestione del rischio Il contributo del progetto Collegiata Terra Cielo”: non solo il racconto di ciò che è stato fatto, ma quali basi sono state poste per il futuro in materia di manutenzione programmata, a beneficio dello straordinario Complesso della Collegiata che tra pochi giorni taglierà il traguardo dei suoi (primi) 600 anni di vita.

Dopo gli incontri formativi per i volontari della Collegiata, che hanno comunicato i contenuti del progetto a coloro che vivono quotidianamente il sito monumentale, e le visite di “Collegiata segreta”, che hanno riscosso un grande successo presso un pubblico di appassionati, è il momento di rivolgersi in modo privilegiato agli esperti del settore.

Il lavoro interdisciplinare di architetti, ingegneri, storici dell’arte, meteorologi e archeologi ha offerto una pluralità di sguardi per la cura consapevole del luogo, costituito da un sistema di edifici armoniosamente connessi (la Collegiata, la Canonica, il Battistero), che custodiscono un patrimonio artistico variegato (i famosi affreschi di maestri toscani, primo fra tutti Masolino, ma anche opere su tavola, sculture, codici miniati, oreficerie, paramenti).

Questa molteplicità di punti di vista si rifletterà anche nel programma del convegno.

I saluti e l’introduzione saranno affidati a: don Ambrogio Cortesi e Dario Poretti (Museo della Collegiata); monsignor Giuseppe Scotti (Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Milano); Roberto Nessi (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio); Elisa Fagnani (Fondazione Cariplo); Elena Brusa Pasquè (Presidente Ordine Architetti Varese)

Gli interventi daranno voce ai principali professionisti coinvolti: Le istanze della committenza e la partecipazione della comunità – Laura Marazzi (conservatrice del Museo); Interdisciplinarietà e coordinamento delle competenze – Lorena Bauce (architetto); Metodo ed esiti del progetto – Matteo Scaltritti (architetto); Aspetti sismici e strutturali per la prevenzione del danno – Riccardo Aceti (ingegnere).

Al termine si svolgerà la visita guidata al Complesso della Collegiata. Il convegno si terrà nella sala conferenze presso la Nuova Scolastica del Museo (ore 14.30- 17.30).

La partecipazione è libera, ma con obbligo di Green Pass.

Mercoledì 8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata, il Museo resterà aperto con orario festivo (10.00-13.00/15.00-18.00).