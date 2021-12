Colori e divertimento, ecco il “Parco Giochi Diffuso” a Lonate Pozzolo

Apre a Lonate Pozzolo, nel quartiere (o frazione) di Sant’Antonino, il primo “Parco Giochi Diffuso” del paese vicino a Malpensa.

“Il progetto del Parco Giochi Diffuso nasce dall’attenzione dell’Amministrazione Comunale ai bisogni dei ragazzi e delle famiglie; da subito accolto con grande favore dall’amministrazione tutta, il progetto dell’azienda piemontese Wow Srl, anche denominato parco giochi orizzontale, creato dalla designer Sara Pieretti, responsabile creativa di Circowow e dall’esperto ludico Filippo Chiado’ Puli e arricchito alla conoscenza del marketing territoriale di Luca Vincent Pecora – è stato realizzato a Lonate Pozzolo nella frazione di Sant’Antonino Ticino presso il Giardino dei Valori e inaugurato domenica 28 novembre”.

Il progetto del Parco Giochi Diffuso ®, soluzione innovativa nata nel 2020, permette di garantire alle famiglie il diritto al gioco nel pieno rispetto delle normative sulla sicurezza anti-covid.

Il diritto al gioco in questo ultimo triste periodo è stato violato in tutti i suoi spazi, da tutti i limiti imposti a scuola e negli spazi pubblici, nasce per risolvere questo problema l’idea creativa del Circowow, azienda che da oltre 10 anni si occupa di raccontare il mondo dei più grandi ai più piccoli e quello dei più piccoli ai più grandi, creando eventi ed esperienze che contribuiscono alla felicità delle famiglie.

Si tratta di un parco giochi che nasce dal gioco tradizionale di strada, che non prevede installazioni ingombranti ma colorate linee che si fondono con l’ambiente urbano creando nuovi spazi di gioco non invasivi. Le installazioni artistiche riqualificano gli spazi pubblici, sono ideali per rendere giocabile il cortile di una scuola, una piazza, un parco pubblico, una via o un viale alberato.

Il Parco Giochi Diffuso a Lonate Pozzolo trova spazio nell’area Giardino dei Valori limitrofa a Piazza Oriana Fallaci, andando a valorizzare il percorso del sentiero che collega la Piazza alla via parallela con un parco giochi a tema sulla gentilezza, l’ascolto e il benessere.

Tutte le postazioni gioco sono progettate per permettere ai bambini di giocare a 1 metro di distanza e senza avere contatto fisico nè con gli altri bimbi e nemmeno con superfici ad alto rischio, si gioca in piedi e con i piedi.

L’attesa e il turno di gioco sono guidati da una segnaletica dedicata e le istruzioni sono disponibili in un QR code installato a terra. Il progetto del parco giochi infatti non finisce con l’installazione fisica delle postazioni, è anche digitale con una rete turistica e un passaporto ludico che permettono di far vivere alla famiglia il turismo locale e il patrimonio culturale di prossimità grazie all’inserimento sull’App tabUi.