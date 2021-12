Conclusa l’assemblea annuale Uncem

Uncem ha concluso ieri, venerdi 17 dicembre, l’Assemblea annuale. Tenuta on line, era iniziata lunedi 13. Ventidue ore di incontri in cinque giorni, con due Ministri, tre Sottosegretari, 150 relatori complessivamente tra i quali diversi Parlamentari ed Europarlamentari, oltre a rappresentanti istituzionali, Assessori regionali, Sindaci, un Vescovo, un Sacerdote, vertici delle Datoriali, Docenti universitari, economisti e sociologi. Come la montagna si configura nei prossimi venti, trent’anni, nel quadro del Paese-Italia e dell’Europa, è la domanda che nel corso dell’Assemblea è ritornata con forza. Si riparte ora ma capire quali siano obiettivi e destini collettivi, comunitari, istituzionali, è prioritario.

La perdita di abitanti in Italia come nel vecchio continente è di fatto un’emergenza che la montagna sta già vivendo da decenni. Ha già dato risposte prima di altri. E contrastare meccanismi di impoverimento e indebolimento richiede un nuovo protagonismo dei territori, maggiore impegno, sinergie, muri tra pubblico e privato che cadono, cambiando anche un paradigma sindacale che richiede nuovi modelli di intervento e di sviluppo, oltre che una più efficace politica per i servizi e per la fiscalità.

Uncem con l’Assemblea – aperta dal Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – ha avviato l’anno del 70esimo anniversario di fondazione. E l’Unione nazionale dei Comuni e degli Enti montani è sempre più piattaforma dei territori e delle comunità in dialogo.

Il 2022 sarà l’anno di questo compleanno e, come annunciato ieri, l’Anno internazionale dello Sviluppo sostenibile della Montagna, sancito dall’ONU. L’azione politica e istituzionale ora si muove verso Parlamento, Governo, Regioni, per l’attuazione di una serie di proposte (a partire dalla legge di bilancio 2022, dalla riforma del Testo unico degli Enti locali, dalla legge quadro per le Montagne, sino all’attuazione delle Strategie per le Green Communities, per le Montagne e per le Aree interne) che Uncem ha fatto nel corso dell’Assemblea nazionale e che hanno urgenza di essere concretizzate.