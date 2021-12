Controllo dei Carabinieri a Cugliate Fabiasco, arrestate due persone trovate con mezzo etto di eroina

Un italiano ed un marocchino sono stati fermati nei giorni dai carabinieri di Luino e poi arrestati entrambi per possesso di stupefacenti.

I militari del Nucleo operativo e radiomobile con i colleghi della stazione di Marchirolo erano impegnati in un servizio di prevenzione contro il fenomeno dello spaccio nel boschi a Cugliate Fabiasco, in quella che nel gergo degli acquirenti è chiamata “la rete verde”.

L’attenzione dei carabinieri è stata attirata da un’utilitaria guidata da un giovane italiano del posto a bordo della quale vi era un marocchino poco più che ventenne. Quest’ultimo è stato subito riconosciuto perché circa sei mesi fa, sempre i militari del Nucleo Operativo lo avevano trovato a casa di un altro italiano notoriamente assuntore di stupefacenti, in stato di overdose. Quella si rivelò una perquisizione provvidenziale, perché consentì ai carabinieri di far arrivare il personale del 118 e farlo quindi ricoverare, salvandogli la vita.

Questa volta invece, i due viaggiavano a bordo dell’auto dell’italiano e, all’atto del controllo, sono stati trovati in possesso di oltre mezzo etto di eroina. Per questo motivo, entrambi sono stati arrestati e tradotti al carcere dei Miogni. L’italiano è stato poi scarcerato e mandato agli arresti domiciliari mentre il marocchino, clandestino in Italia, si trova tutt’ora in carcere per detenzione e spaccio di stupefacenti.

La zona di Cugliate Fabiasco è particolarmente controllata dai carabinieri che hanno rilevato nell’ultimo periodo un incessante traffico di persone che si reca nei punti dello spaccio per acquistare sostanze stupefacenti.