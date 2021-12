A Cuasso al Monte si festeggia il Natale sul ghiaccio

Il Comune di Cuasso al Monte, in collaborazione con l’Associazione ON, festeggerà il suo Natale sul ghiaccio.

La piazza dell’Anfiteatro, in prossimità del Municipio, è stata trasformata in una pista di pattinaggio davvero suggestiva, non solo perché è circondata dalle montagne innevate, ma anche per lo spirito natalizio che ha animato tanti cittadini di tutte le età, che in questi giorni hanno lavorato a pieno ritmo per impreziosirla con migliaia di lucine bianche e addobbi rossi e dorati.

In questa atmosfera d’Avvento non poteva mancare la partecipazione dei bambini dell’asilo, che hanno creato così tante decorazioni da riempire i rami di un albero intero.

Sarà tutto pronto per mercoledì 8 dicembre, quando alle 10 s’inizierà a pattinare godendosi una vista spettacolare sul Monte Generoso. Ma non solo: si potrà fare merenda o sorseggiare un aperitivo nel chiosco di legno che è stato costruito per l’occasione.

Alle 18 i grandi alberi della piazza s’illumineranno per la prima volta, e brilleranno tutte le sere fino al 9 gennaio.

«Sarà un bellissimo luogo d’incontro – commenta l’assessore ai servizi e alle attività Silvia Rivelli – dove ci si potrà divertire nel pieno rispetto dell’ambiente. Abbiamo scelto infatti una pista che non necessita di acqua ed elettricità, per festeggiare mantenendo un’impronta ecologica leggera. Ringrazio l’Associazione On per aver interpretato al meglio il nostro progetto di Natale e aver coinvolto tanti sponsor che lo hanno reso possibile: Econord, Leroy Merlin, Trattoria del Lago, Marelli & Pozzi, Ipoh, Alfa, Casaforte, R.A. Impianti Elettrici, Elmec, Lachi & Menefoglio, LT Impianti, Parkingo, Broccucci Immobiliare, Verbano Carte, Trattoria dell’Alpe, La Vecchia Locanda, Il Mondo Agricolo, Ristorante Orlando, Elettro MRL, Fondazione Comunitaria del Varesotto».

A Cuasso al Monte c’è grande entusiasmo ed è il Sindaco Loredana Bonora ad evidenziarlo: «Sono commossa da tanta partecipazione. Durante gli allestimenti è successo perfino che un cittadino, stupito di vedere tanta gente gioiosa al lavoro, ha consegnato a un volontario un assegno di mille euro».

L’intero incasso della biglietteria verrà utilizzato per un progetto che verrà svelato il giorno dopo la chiusura del “Natale sul Ghiaccio”, il 10 gennaio.

Il biglietto di ingresso costa 5 euro, e 3 euro per i bambini fino ai 12 anni. Nel prezzo sono compresi un ora di pattinaggio nei giorni feriali e 30 minuti nei festivi e il sabato, e il noleggio dei pattini.

Da non perdere la serata di sabato 11 dicembre: alle 18.30 la pista di ghiaccio ospiterà due personaggi d’eccezione, Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi.

Gli aggiornamenti saranno pubblicati sulle pagine Facebook del Comune di Cuasso al Monte e dell’Associazione ON.