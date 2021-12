Dai giardini di Varese uno speciale video natalizio con violini e violoncello

Una speciale versione di “All I Want for Christmas Is You” ai Giardini Estensi di Varese. Il suggestivo video è stato realizzato da un gruppo di ragazzi varesini, guidati da Tommaso Losito, violoncellista di 19 anni che aveva già realizzato alcuni video durante il lockdown.

Nelle ultime settimane, Tommaso si è impegnato nella produzione di questo nuovo video natalizio pubblicato sul suo Canale Youtube (disponibile dalle 20.30 di sabato 11 dicembre) «per fare un augurio di Buon Natale musicale a tutta la città di Varese nella spettacolare atmosfera dei Giardini Estensi e delle sue nuove lucine» spiega Tommaso. «Ho progettato questo video negli ultimi due mesi in modo tale da avere la Location (con i dovuti permessi) e la Musica adatta al periodo, infatti questa volta, sono accompagnato da Lorenzo Rapillo (Chitarrista), Un quartetto d’archi (Ludovico Carangi Violino 1, Stefano Trotta Violino 2, Gaia Malandrin Viola e Riccardo Binda Violoncello) e da Pietro Losito (Batterista) in un Medley ormai conosciuto da chiunque “All I Want for Christmas Is You” della celebre Cantante Mariah Carey con un arrangiamento da me scritto per l’organico già menzionato. Questa volta per la realizzazione del video ho chiamato una produzione di professionisti, la Cactus Production, che ha girato e montato il video finale in altissima qualità».