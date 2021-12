A Ferno una mostra per riscoprire il programma spaziale San Marco

Sabato 18 dicembre nella sede Adaa aps (associazione per la divulgazione astronomica e astronautica, ndr) di Ferno è stata inaugurata la mostra permanente dedicata al progetto San Marco che, dagli anni Sessanta agli anni Ottanta, vide gli Stati Uniti e l’Italia in prima fila nella ricerca scientifica e aerospaziale.

Il 15 dicembre 1964 fu mandato in orbita il satellite San Marco, che segnò l’inizio dell’era spaziale italiana. Così, l’Italia fu il quinto paese a progettare e a mandare nello spazio un satellite artificiale dopo l’Unione Sovietica, il Regno Unito, Stati Uniti e Canada.

La collezione è stata donata dalla famiglia del Generale Niccolò Mattana, responsabile dell’ufficio meteorologia della stazione di lancio in Kenya negli anni Sessanta.

I nipoti, Federico Cabitza e Stefano Birocchi, hanno ripercorso la carriera del loro nonno anche con racconti e aneddoti di famiglia che hanno permesso di scoprire, oltre all’illustre scienziato, anche l’uomo stretto collaboratore del Generale Luigi Broglio, il promotore del progetto.

La collezione consiste in documenti storici originali dell’epoca relativi al progetto San Marco oltre a un ampio set fotografico inedito anche di vita quotidiana alla base italiana in Kenya. Presto la mostra sarà accessibile al pubblico, in open day che Adaa organizzerà, oltre alla prossima pubblicazione online del materiale conservato presso la sede dell’associazione.