Formazione professionale. La scelta giusta per trasformare il sapere in saper fare

La scelta scolastica del secondo ciclo di istruzione rappresenta un passo importante verso il futuro per i giovani che concludono la terza media. Occorre fare questa scelta guardando al futuro, agli sbocchi professionali o di studio, tenendo come riferimento la professione desiderata o più in generale un settore professionale.

Per scegliere la scuola giusta ogni strumento è utile, anche -e soprattutto- ascoltare l’esperienza di chi è già passato per questo delicato momento.

Confrontarsi con i ragazzi che hanno intrapreso il proprio cammino verso il futuro può essere un incoraggiamento davvero significativo: quali criteri li ha guidati? Da quali dubbi sono stati assaliti? Cosa li ha fatti poi decidere?

ALBERTO, DANIELE E I PROGETTI DI ROBOTICA

Mi chiamo Alberto e frequento l’indirizzo elettrotecnica e automazione. Durante il mio percorso mi sono dedicato alla progettazione, alla costruzione e al collaudo di impianti di controllo, sistemi elettronici e di macchine elettriche e ho trasformato il sapere in saper fare. L’esperienze del PCTO, poi, mi ha aperto le porte del mondo del lavoro permettendomi di realizzare parte dei miei sogni e dei miei progetti.

Insieme a Daniele, un mio compagno di classe, abbiamo realizzato -con materiali di riciclo- una mano robotica in grado di aiutare persone affette da disabilità e un rover di terra. Quest’ultimo è ancora in fase di completamento.

AURORA, DAI BANCHI DI SCUOLA ALLA GESTIONE DI UN NEGOZIO

Sono Aurora e ho 22 anni. Ho frequentato il corso di formazione per diventare operatore ai servizi di vendita. Durante il mio percorso ho appreso come gestire un punto vendita -anche dal punto di vista amministrativo-, come comunicare con un cliente e imparato come si progetta il visual merchandising di un negozio. Tutte nozioni che ho avuto l’occasione di mettere in pratica già a partire dal secondo anno, quando ho intrapreso il mio primo stage lavorativo.

Il secondo stage si è svolto al terzo anno ed è durato tre mesi. Ho potuto mettere a frutto le conoscenze e le competenze apprese sui banchi di scuola e sentirmi pronta per affrontare un nuovo capitolo della vita, quello lavorativo. Al termine del mio stage mi è stato offerto un posto di lavoro e da tre anni mi occupo della gestione dell’intero negozio, dalla compravendita al riordino della merce passando per la progettazione del visual merchandising.

SARA, LA PASSIONE PER LE ARTI GRAFICHE

Durante le scuole medie ero un po’ indecisa, non sapevo se iscrivermi ad un corso di grafica o di arte, poi ho fatto un open day al liceo artistico e sono rimasta delusa, non mi sentivo a mio agio là. Così ho optato un corso di formazione professionale per operatore grafico. Adoro le lezioni di fotografia e di pre-stampa.