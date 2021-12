Futura Volley fuori a testa alta dalla Coppa Italia di Serie A2

Si ferma a Montichiari la rincorsa della Futura Volley Giovani alla finale di Coppa Italia di Serie A2: le bustocche, rimaneggiate per via delle assenze e con tre soli allenamenti nelle gambe dopo due settimane di isolamento, si devono arrendere alla forte Brescia con il punteggio di 3-0 ma – va detto – con l’onore delle armi.

La Banca Valsabbina, una delle formazioni più forti dell’intera A2, ha condotto l’intera partita e vinto con merito, però la squadra di Lucchini non ha fatto da vittima sacrificale, mettendo in campo tutta la grinta e il fiato possibili. 12 i punti di Angelina, top scorer biancorossa, 10 quelli di capitan Lualdi schierata da opposto per via dell’emergenza mentre la 2005 Letizia Badini ha giocato titolare in regia disimpegnandosi bene soprattutto nella prima parte di serata.

Partita vera al PalaGeorge quindi, con Busto capace di reggere il passo sino al 12 pari nel primo set e di provare – con Lualdi – a rintuzzare anche il successivo break bresciano. Poi la Millennium ha chiuso i conti sul 25-18. Seconda frazione differente con il muro delle padrone di casa a dare subito vantaggio a Fondriest e compagne. La Futura ha reagito restando tra i 5 e i 6 punti di distacco nella parte centrale ma poi non ha potuto arginare il divario (25-17).

Terzo e ultimo set con leggero vantaggio biancorosso (7-9) prima del riaggancio firmato da Bianchini a quota 10. Botta e risposta Fondriest-Lualdi, poi però Brescia ha guadagnato qualche lunghezze e la ha mantenuta sino al 25-20 finale.

Per la Banca Valsabbina quindi, trasferta a Roma in occasione delle Finali durante le quali contenderà la Coppa alla Omag San Giovanni in Marignano. La Futura conclude la propria esperienze – la formula è indubbiamente da rivedere in tempo di covid… – e torna a pensare al campionato. Virus permettendo, Cocche in campo il 9 gennaio ad Altino.