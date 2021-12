Gemonio serve un tris a Natale: feste, bancarelle e laboratori con il Xmas Show

Tre giorni, lo stesso filo conduttore ma proposte ogni volta differenti: a Gemonio le festività di dicembre portano in dote un ricco tris intitolato “Gemonio Xmas Show”. La serie di eventi, organizzata da un comitato di volontari formatosi per l’occasione e supportata dalle associazioni e istituzioni del paese, sarà articolata su tre giorni: mercoledì 8, domenica 12 e domenica 19 dicembre. La sede degli appuntamenti sarà la centralissima piazza della Vittoria, con alcune attività fissate nei cortili più vicini e al Museo Bodini, che ha sede a pochi passi.

L’inaugurazione dell’8 dicembre è fissata nel pomeriggio a partire dalle ore 15 e prenderà il via con un musical dell’associazione Danza 360. Alle 16 è previsto l’arrivo di Babbo Natale e dei suoi elfi, poi spazio allo spettacolo con Pink Lella e la musica della celebre Piva Rock Band sino alle 18 quando saranno accese le rinnovate luminarie che abbelliranno il centro storico durante tutto il periodo festivo. Per tutto il pomeriggio, per i più piccoli, anche la possibilità di fare un giro sul pony. E ancora: bevande calde e mercatino di Gemonio Donne, associazione che offre l’ambulatorio di senologia.

Domenica 12 dicembre sarà invece la giornata dedicata soprattutto ai laboratori (gratuiti) per i bambini: ce ne sono per tutti i gusti a partire dalle ore 14. Dalla realizzazione di oggetti alla modellatura della creta, dalla psicomotricità alla falegnameria decorativa, dalla musica alla lettura e altri ancora. Alla mattina (ore 11) tutti in sella con la pedalata coordinata dalla S.C. Orinese con partenza dalle scuole e arrivo in piazza Vittoria, cuore dell’evento, dove saranno presenti il banco gastronomico (salamelle e patatine, dolciumi, bevande calde), quello delle birre artigianali scelte dal blog Malto Gradimento. Sarà inoltre possibile scattare foto con Babbo Natale nella sua casetta (dopo il suo arrivo) o acquistare gli oggetti del mercatino di Gemonio Donne, del CAV e del Gruppo Missionario.

Il terzo appuntamento con il Gemonio Xmas Show è invece fissato per la mattina di domenica 19: dopo la Messa (10,30) ci sarà il concerto del Corpo Musicale Gemoniese che precederà e accompagnerà l’arrivo di Babbo Natale. Da mezzogiorno, spazio alla cucina con la polenta da asporto.

PARCHEGGI, INGRESSI E SOCIAL

Piazza della Vittoria sarà chiusa al traffico veicolare ma in paese si potranno utilizzare alcuni parcheggi posizionati a pochi minuti di cammino dal centro. Sono quelli della ditta USAG in via Roma, quelli delle scuole in via Curti e della stazione ferroviaria di piazzale Visconti Rosaspina.

L’ingresso alla piazza e di conseguenza alle attività è subordinato al possesso del nuovo Green Pass (quello ottenuto con vaccinazione o guarigione dal covid) che andrà mostrato ai varchi di accesso.

Tutte le attività e le informazioni sono illustrate sui canali Facebook e Instagram del Comitato Natale Gemonio, che può essere contattato via mail all’indirizzo comitatonatalegemonio@gmail.com.