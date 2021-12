Una giornata per pulire il torrente Bustecche di Varese

Troppi rifiuti contaminano il torrente Bustecche di Varese, così il gruppo speleologico del Cai Varese ha pensato bene di promuovere una giornata di pulizia a porte aperte, “Clean you backyard”.

L’appuntamento è per domenica 19 dicembre, con ritrovo in via Monte Generoso, 71 (al parcheggio dell’Università degli studi dell’Insubria) alle 9.

L’attrezzatura indispensabile

L’invito è aperto a tutti, varesini e non. Per pulire è necessario essere muniti di scarponi o stivali, guanti da lavoro, sacchi o contenitori robusti per raccogliere i rifiuti e pranzo al sacco. Chi è torrentista può portare muta e discensore.