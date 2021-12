Indagine su Eolo, archiviate anche le accuse di truffa e furto

Il giudice per le indagini preliminari ha deciso di accogliere la richiesta di archiviazione del pubblico ministero Ciro Caramore in merito all’indagine su Eolo e sul suo amministratore delegato Luca Spada per furto di frequenze e truffa.

Si chiude definitivamente, dunque, una vicenda iniziata nel 2018 con la Procura di Busto Arsizio che aveva fatto partire approfondimenti a seguito di un esposto da parte del concorrente Linkem. Dopo una prima archiviazione per il reato di turbata libertà del commercio ecco che arriva anche quella per gli altri due reati contestati.

La notizia dell’arresto di Luca Spada, che fu messo ai domiciliari per una settimana, fece molto scalpore all’epoca. Ora questo capitolo è definitivamente chiuso.