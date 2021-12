La scomparsa di Carlo Radice Fossati Confalonieri

Il presidente Achille Colombo Clerici, i vice presidenti, i componenti la Giunta e il Consiglio Direttivo, il segretario generale, consulenti e collaboratori di Assoedilizia – Associazione della Proprietà Edilizia Milano, partecipano con profondo cordoglio al lutto della famiglia per la scomparsa del conte ingegnere Carlo Radice Fossati Confalonieri, già vicepresidente di Assoedilizia, una delle figure patrizie, impegnate in politica e nell’imprenditoria, di spicco in Milano.

Appassionato della storia d’Italia e del popolo lombardo, brillante e acuto osservatore del mondo contemporaneo, fine interprete della milanesità, convinto sostenitore delle ragioni filosofiche, etiche e politiche della Proprietà Immobiliare, Carlo, è stato, tra l’altro, assessore all’Urbanistica del Comune di Milano giunta Tognoli, presidente della Federazione Lombarda della Proprietà Fondiaria, vice presidente della Federazione Nazionale della Proprietà Fondiaria e vicepresidente di Confedilizia.