La Uyba dimentica lo stop di Stoccarda e batte 3-1 Casalmaggiore

L’imperativo era “dimenticare Stoccarda” e la Unet E-Work Busto Arsizio ci è riuscita. Le Farfalle espugnano con una certa veemenza il PalaRadi di Cremona battendo 3-1 Casalmaggiore e incamerando tre punti che tengono la squadra di coach Musso agganciata al quarto posto in condivisione con Scandicci. Né l’una né l’altra intendono mollare, mentre davanti Monza si prende il lusso di agganciare Novara battuta 3-0 proprio dalle toscane.

La missione, per Busto, non era così semplice: Musso ha dovuto rinunciare sia a Gray sia a Bressan, entrambe positive al coronavirus (le altre giocatrici, monitorate con costanza, non sono invece risultate contagiate); la schiacciatrice titolare però è stata sostituita con profitto da Ungureanu autrice di 15 punti con 4 ace. Oltre alla solita Mingardi (22), la Unet ha potuto sfruttare le centrali Olivotto e Stevanovic, cercate con insistenza da Poulter e autrici di 14 punti a testa. A completare la buona partita anche una Zannoni impeccabile in ricezione (79% positiva), cosa che ha reso più semplice lo sviluppo del gioco d’attacco.

La Uyba è risultata anche più aggressiva al servizio (10 aces, 15 sbagliate) e concreta a muro dove anche Bosetti ha offerto il suo contributo. Tra le rosanero padrone di casa, le sole Shcherban e Szucs (13 e 10 punti) hanno provato a mettere i bastoni tra le ruote alle bustocche, ispirando la vittoria nel secondo set. Troppo poco per fermare una Unet decisa a tornare a casa con tre punti: missione compiuta.

LA PARTITA

Senza Gray, Musso inserisce subito Ungurean in banda insieme a Bosetti; confermata la diagonale Poulter-Mingardi così come le centrali e il libero. Volpini mette Malual opposta a Bechis mentre l’ex di turno Luna Carocci è il libero titolare.

Primo set – La Uyba parte molto forte (1-7) con punti che arrivano un po’ da tutto il sestetto. La replica è di Zambelli ma poi tocca alle centrali biancorosse mantenere il vantaggio prima di passare il testimone a Mingardi (5-13). Il timeout di Volpini è sfruttato da Braga che va a segno per tre volte, ma poi tocca a Musso fermare il gioco: poche parole per ridare l’inerzia alle Farfalle che chiudono 14-25 con Mingardi.

Secondo set – Altra partenza sprint per la Unet, ma dopo una ventina di scambi in vantaggio le ospiti vengono riprese mentre Volpini gioca la carta Szucs. Busto resta avanti di misura fino a quota 15 ma poi subiscono il sorpasso ispirato dalla nuova entrata e da Shcherban. Ci si mette anche Malual per mantenere il +3 che sarà anche il divario finale, 25-22, su errore in attacco di Bosetti.

Terzo set – Di nuovo Busto avanti in avvio ma stavolta senza riuscire a strappare. Le Farfalle mantengono un margine di due punti – bene Ungureanu – ma poi pian piano allunga con due consecutivi di Olivotto e due ace della rumena (7-14). Casalmaggiore non trova le contromisure e allora la Uyba corre sino al traguardo, tagliato sul 16-25 con Monza in campo per far rifiatare Poulter.

Quarto set – Lucia Bosetti firma il primo parziale, poi di nuovo Ungureanu allunga. La VBC stavolta non ci sta e risale con le solite due, Shcherban e Szucs, sino al 9-9. Po però tocca a Mingardi e Stevanovic e la Unet riguadagna il vantaggio che non mollerà più sino alla pipe di Ungureanu per il 19-25 e per l’1-3.

LE PAROLE

Musso – «Era importante ripartire dalle nostre situazioni di gioco più consolidate, l’abbiamo fatto mettendo subito in campo il nostro ritmo anche se poi come sempre abbiamo fatto qualcosa per complicarci la vita diminuendo il livello di battuta e di attacco. Tutto sommato però abbiamo avuto più continuità rispetto al solito contro una Casalmaggiore che non ci ha lasciato campo libero. Serviva tirare fuori qualcosa in più, l’abbiamo fatto: tre punti fondamentali anche per la classifica, siamo vicini ai top team del campionato e fin quando riusciremo a stare lì vorrà dire che stiamo facendo un buon lavoro».

Zannoni – «Sono contenta del risultato perché ci serviva una vittoria dopo la sconfitta di Stoccarda. Siamo entrate in campo con lo spirito giusto, abbiamo avuto un momento di down nel secondo set, ma poi siamo state brave a cambiare subito la partita a nostro favore. Abbiamo giocato una buona pallavolo, non era scontato oggi, ma dopo la gara di CEV avevamo una voglia incredibile di tornare sul campo, per cancellare e andare avanti. L’abbiamo fatto nel modo migliore e sono felice».