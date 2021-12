Le pagelle del Varese: Monticone è sempre nel posto giusto, Minaj segna ma non la chiude

Il Varese batte il Casale 1-0 al “Franco Ossola”, si proietta al terzo posto in classifica e festeggia l’ultima casalinga del 2021. A decidere l’incontro è il gol di Minaj che però ha poi un paio di occasioni per chiuderla che invece non sfrutta. Chi non sbaglia è invece la difesa, sempre puntuale in chiusura e sul pezzo.

LE PAGELLE

TROMBINI 6,5: Non è chiamato a parate importanti ma le due uscite in presa bassa valgono tanto e sottolineano il valore di questo bel portierino

MAPELLI 7: Una prestazione sontuosa della difesa contro un attacco forte come quello del Casale. Ci mette forza e agonismo per una gara ottimoa

MONTICONE 7,5: Guida la difesa con ottima personalità, un paio di interventi in area sono determinanti per salvare il risultato. Peccato per l’ammonizione che gli farà saltare la trasferta di Saluzzo

PARPINEL 7: Ruvido quando serve, attento e sul pezzo per tutta la gara

FOSCHIANI 6,5: Altra bella prestazione per il laterale destro che conferma tutte le sue qualità nelle due fasi

DISABATO 6,5: Su un terreno difficile ci mette la giusta faccia tosta e l’aggressività che servono

D’Orazio 6,5: Si cala nella battaglia e fa diga a centrocampo

PREMOLI 6: Ancora da mediano, questa volta per scelta tecnica e non per esigenza. Tanta legna, ma qualche imprecisione di troppo

TOSI 6,5: Grande prova del mancino che soprattutto in fase difensiva non concede nulla

PIRACCINI 6,5: Ha una qualità che non sempre è lampante, ma riesce a essere importante per la squadra con giocate basilari

MINAJ 6,5: La sua velocità mette in crisi la difesa del Casale, segna il gol dell’1-0 ma spreca almeno altre due occasioni clamorose a te per tu con Franetovic

Mamah s.v.: Sfortunato, pochi minuti e poi l’infortunio

Cantatore 6,5: Nel finale corre e recupera palloni con grinta e cattiveria sportiva

DI RENZO 6: Altra prestazione di grande mole per la squadra. Il neo è sempre quello: fatica a farsi vedere sotto porta

Pastore 6,5: Prende calci e falli per tenere lontano il pallone dall’area e lontani i pericoli