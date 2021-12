Mamma e papà coinvolgono la figlia di 10 anni per rubare nei negozi di lusso di Milano

Due genitori hanno coinvolto la loro figlia di 10 anni per rubare articoli di lusso nei negozi del centro di Milano. La coppia di italiani è stata rintracciata e denunciata all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato milanese: lui è un 40enne lei è una 38enne ed entrambi sono pregiudicati. L’attività di indagine è iniziata a seguito della denuncia presentata da un brand di lusso, con diversi negozi a Milano, che lo scorso ottobre aveva subito il furto.

IL FURTO – Lo scorso 17 ottobre una coppia con una bambina al seguito si è prima introdotta in una boutique nella Galleria Vittorio Emanuele II, dove, approfittando della distrazione dei commessi presenti, ha rubato una cintura da uomo da 500 euro esposta su uno scaffale e poi, recatisi nel negozio in via Montenapoleone, in pochi istanti ed in rapida sequenza, si sono impossessati di un braccialetto, un portafoglio e un porta cellulare, il tutto per un valore di circa 2 mila euro. Dalle immagini di videosorveglianza i poliziotti della Squadra Mobile hanno notato come la madre indicasse alla bambina il prodotto da prendere che la stessa afferrava perché poi la madre lo riponesse in una grande borsa che il padre aveva al seguito.

LE INDAGINI – Con un frame nitido del volto, gli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile sono riusciti ad indentificare i due ladri. Dalle immagini registrate, i poliziotti, hanno notato che la donna aveva tatuaggi su entrambe le mani. Verifiche con il comune di residenza hanno poi permesso di accertare che la coppia risultava vivere con due figli tra cui una bambina del 2011, assolutamente coincidente con la minore immortalata nei video dei negozi del centro. Sono quindi seguiti dei servizi di osservazione nella residenza, un campo nomadi dell’hinterland milanese che hanno permesso di raccogliere ulteriori elementi. È stato quindi richiesto alla Procura della Repubblica un decreto di perquisizione all’esito della quale sono stati rinvenuti tutti gli accessori trafugati dai negozi, oltre ai vestiti indossati in occasione dei furti e tre borse di marchi di lusso risultate rubate da altri negozi del quadrilatero della moda, con ogni probabilità lo stesso giorno.