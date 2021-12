Martinenghi è d’argento anche ai mondiali in vasca corta

Il campione europeo e primatista italiano dei 100 rana Nicolò Martinenghi va a segno anche ad Abu Dhabi dove si stanno svolgendo i mondiali di nuoto in vasca corta. Il nuotatore di Azzate tesserato per il Circola Aniene conquista la medaglia d’argento con 55”80.

Nonostante la stanchezza per questo 2021 ricchissimo di eventi e gare, ma anche di grandi soddisfazioni, Martinenghi nella finale dà una prova di forza e viene battuto solo dal bielorusso Ilya Shymanovic, che vince col record della manifestazione di 55”70.

«Solo di testa. Una medaglia d’argento che vale come un oro – afferma con gioia ed orgoglio all’ufficio stampa della Federazione di Nuoto terminata la gara -. Non potevo tirarmi indietro. Sono molto stanco ma sono proprio queste gare che aiutano a superare la soglia. Sul blocco pensavo di voler dare il massimo per il mio nome e per la bandiera dell’ltalia che sentivo sulle spalle. Non potevo deludere dopo una stagione così bella per me».

Dopo l’eliminazione di ieri nei 50 rana, nei quali ha conquistato la medaglia d’argento Benedetta Pilato, arriva un’altra delusione per Arianna Castiglioni che con la staffetta mista 4×50 non riesce a salire sul podio, chiudendo con un amaro settimo posto. «Abbiamo gareggiato con ragazze che hanno appena fatto i record del mondo – il commento Arianna Castiglioni –. È stata una staffetta molto veloce. Io personalmente ho migliorato rispetto al mattino».