Una Ferrari per Alessio Rovera alla 12 Ore del Golfo

È la gara che chiude la stagione dell’automobilismo endurance e per questo motivo ha richiamato numerosi nomi di spicco sulla propria griglia di partenza. La 12 Ore del Golfo, in programma sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi, promette spettacolo e vedrà tra i protagonisti anche il nostro Alessio Rovera: il campione del mondo varesino tornerà per l’ultima volta (in via ufficiale) sulla Ferrari 488 con cui ha conquistato l’iride GT Pro-Am nel WEC 2021 perché poi il bolide del Cavallino Rampante andrà in pensione – agonisticamente parlando – per lasciare spazio alla nuova 296.

La gara emiratina è valida come ultima tappa del campionato IGTC – Intercontinental GT Challenge – e Rovera vi parteciperà insieme ad altri due piloti nell’orbita della Ferrari, il danese Nicklas Nielsen (da due anni suo compagno fisso nel WEC) e il 36enne vicentino Davide Rigon. Il terzetto avrà a disposizione la 488 numero 50 gestita da AF Corse e da Francorchamps Motor: con questa formazione la speranza è di fare risultato in un campionato che ha visto grandi protagoniste le Mercedes.

Proprio su una vettura di Stoccarda sarà in gara anche un altro pilota molto noto da queste parti, Raffaele Marciello, italiano nato in Svizzera e tesserato a lungo con Aci Varese. “Lello” condividerà l’abitacolo con Daniel Juncadella e Joules Gounon, la stessa line-up che ha vinto a Spa: i tre potrebbero laurearsi tutti campioni della IGTC in caso di primo o secondo posto finale, altrimenti – a causa del gioco degli scarti – il vincitore unico sarà lo spagnolo Juncadella.

Dieci le vetture di categoria “Pro” iscritte alla “12 Ore” comprese quelle di Marciello e Rovera, in rappresentanza oltre che di Mercedes e Ferrari anche di Porsche e Audi. Tra le curiosità spicca la presenza del pilota della Haas di Formula 1 Kevin Magnussen (su una Ferrari 488 insieme a papà Jan) e dell’ex campione del mondo di ciclismo Tom Boonen su una Porsche 911 di categoria Pro-Am. La gara scatterà alle 7 ora italiana per concludersi alle 19.

Vale infine la pena ricordare che Rovera è in attesa di conoscere il programma 2023; la grande speranza è quella di far parte della squadra ufficiale Ferrari che debutterà nella classe regina del WEC, la Hypercar, a bordo della nuovissima 499P. Il numero 50 di Alessio a Yas Marina è lo stesso assegnato a uno dei due bolidi rossi 2023: chissà che non possa essere di buon auspicio.