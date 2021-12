Giornata leggendaria per Nicolò Martinenghi e per il nuoto varesino. Nel giro di mezz’ora il campione di Azzate conquista due medaglie ai mondiali in vasca corta di Abu Dhabi, centrando per prima cosa l’argento individuale nei 50 metri rana e poi vincendo addirittura l’oro nella staffetta 4×100 mista maschile.

Una prestazione eccezionale per l’Italia e per Martinenghi, capace di reggere anche in questo impegno dopo una stagione ricchissima di impegni agonistici ma anche di soddisfazioni a partire dai due bronzi olimpici di Tokyo. Ad Abu Dhabi il capolavoro finale arriva nella staffetta, ben lanciata a dorso da Lorenzo Mora. Seconda frazione per il varesino che porta l’Italia dal terzo al secondo posto lasciando poi ai due freschi campioni del mondo – Matteo Rivolta a farfalla e Alessandro Miressi a stile libero – il compito di guadagnare la prima posizione e di confermarla. (Foto Giorgio Perottino / Deepbluemedia / Federnuoto)

Superbo 3.19.76 per l’Italia che polverizza il primato tricolore e ottiene anche il nuovo record dei campionati mondiali in vasca corta, superando nell’ordine gli USA (staccata di 74 centesimi) e la Russia (di 89). Giù dal podio il temibile Brasile.

In precedenza due soli centesimi avevano distanziato Martinenghi dal titolo mondiale sui 50 rana dove era arrivata una comunque meravigliosa medaglia d’argento alle spalle dell’americano Nicolas Fink: 25″53 per lo statunitense, 25″55 per il varesino che ha spiegato come sia stato “tradito” dalle ultimissime bracciate. Bronzo al brasiliano Gomes Junior, staccato però di 27 centesimi dal vincitore, solo quarto uno dei favoriti, il bielorusso Shymanovich.

Martinenghi, che ad Abu Dhabi aveva già vinto un argento sui 100 e un bronzo nella staffetta 4×50 mista mista, porta così a quattro la propria collezione di medaglie iridate in vasca da 25 metri. Un’impresa lusinghiera per l’allievo di Marco Pedoja, portacolori della Canottieri Aniene, se consideriamo i tanti altri risultati colti in un meraviglioso e memorabile 2021.