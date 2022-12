Rovera chiude alla grande il 2022: secondo posto alla “12 Ore del Golfo”

Termina nel migliore dei modi il 2022 di Alessio Rovera, anno coronato dal titolo mondiale endurance di classe LMP2 Pro-Am: il pilota varesino si è tolto l’ultima soddisfazione stagionale chiudendo al secondo posto la “12 Ore del Golfo” disputata ad Abu Dhabi in team con Davide Rigon e Nicklas Nielsen.

Rovera e compagni hanno portato in gara per l’ultima volta la Ferrari 488 ufficiale e lo hanno fatto con i colori della scuderia AF Corse-Francorchamps Motors che sul tracciato di Yas Marina ha centrato una splendida doppietta: la vittoria assoluta è infatti alla vettura di Antonio Fuoco, James Calado e Alessandro Pier Guidi, con la “rossa” di Rovera-Rigon-Nielsen a coprire le spalle e guadagnare il podio davanti all’Audi Sainteloc di Haase, Niederhauser e Bastard. Ritiro invece per Raffaele Marciello che era al via con una Mercedes AMG del team Gruppe M con Juncadella e Gounon, vettura presto costretta al ritiro.

«Ad Abu Dhabi abbiamo vissuto un fine settimana davvero intenso – spiega il ferrarista di Casbeno – anche per via del caldo, ma alla fine il secondo posto ci ha ripagato di tutto il lavoro svolto insieme. Ci siamo qualificati in top-5 e poi in gara abbiamo attaccato le posizioni di vertice fin dal via, risalendo bene. Abbiamo così concluso una stagione lunghissima con un podio in una gara di alto livello e fra tanti rivali, possiamo esserne soddisfatti. Sono contento sia per il risultato sia per la doppietta della Ferrari e del team».

A questo punto, per terminare il 2022 e iniziare il 2023 manca soltanto di sapere quale sarà il “destino” di Rovera e degli altri piloti per l’anno venturo. Sul piatto ci sono le formazioni che saranno schierate tra le Hypercar (la classe regina del mondiale WEC) e le nuovissime vetture GT, le 296 GT3 che prenderanno il posto della 488. Il driver di Varese ha accumulato test ed esperienza con entrambe le Ferrari: vedremo quali saranno le decisioni – ormai imminenti – della Gestione Sportiva di Maranello.