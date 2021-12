Matteo Dell’Acqua eletto presidente dei Giovani Imprenditori Europei

Gli under 40 di Confindustria tornano alla presidenza di ‘YES for Europe’ con Matteo Dell’Acqua, candidato italiano del Movimento dei Giovani Imprenditori guidato da Riccardo Di Stefano. Dopo Emma Marcegaglia (1997/1999) e Luca Donelli (2016/2017), l’Italia e i Giovani di Confindustria tornano al vertice di YES for Europe che, fondata nel 1988, è la confederazione europea dei giovani imprenditori che riunisce circa 100mila imprenditori under 45, appartenenti alle associazioni dei Paesi Membri dell’Unione Europea e dei paesi candidati all’adesione.

Insieme a Dell’Acqua, a guidare lo YES nei prossimi 12 mesi saranno lo spagnolo Lois Babarro Alén (CEAJE) e il tedesco Christoph Seydel (WJD), eletti vicepresidenti.

«Vogliamo mantenere un dialogo costante con BusinessEurope e le altre associazioni di rappresentanza europee, per favorire il networking e portare in Europa le istanze dei giovani». Ha detto il neoeletto Matteo Dell’Acqua, imprenditore lombardo, di San Vittore Olona, alla guida dell’azienda AdFlex Group. «Obiettivo di questo mandato è supportare le giovani imprese europee nell’uscita dalla crisi e rafforzare il dialogo tra manifattura e imprese innovative come startup e scaleup».

«L’elezione di Dell’Acqua ci rende orgogliosi e conferma il nostro forte impegno oltreconfine per porre al centro delle politiche europee le istanze degli imprenditori giovani. Adesso, i Giovani di Confindustria – ha affermato il Presidente Riccardo Di Stefano – sono protagonisti dei più improntati network datoriali giovanili in Europa e a livello globale, essendo alla guida per il 2022 anche del G20 Young Entrepreneurs’ Alliance».

Già amministratore delegato di Lavplast, l’azienda di famiglia di San Vittore Olona, Dell’Acqua è ora alla guida di AdFlex Group, che ha sede in viale dell’Industria a Busto Arsizio.

Chi è Matteo Dell’Acqua