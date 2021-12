Un po’ meno ricca ma molto più colta, Varese scala la classifica della qualità della Vita del Sole 24 ore

Un po’ meno ricca ma più colta, la provincia di Varese scala la classifica della qualità della vita per il Sole 24Ore e raggiunge il 36esimo posto, salendo di ben 30 posizioni rispetto all’anno precedente.

In particolare, Varese scende di 17 posizioni per ricchezza e consumi, rimanendo però al 27esimo posto in Italia, ma sale di ben 36 posizioni per cultura e tempo libero, arrivando al 60esimo posto. Altissima la posizione alla voce affari e lavoro, dove occupa l’ottavo posto in tutta Italia, con un incremento di 36 posizioni.

Sale anche la voce Giustizia e Sicurezza che vede Varese al 32esimo posto, con 9 posizioni in piu rispetto all’anno scorso e fa un balzo in avanti la voce demografia e società, che arriva a 33esimo posto scalando 55 posizioni in classifica.

l’unica altra voce in discesa oltre a quella su ricchezza e consumi quella relativa ad ambiente e servizio, dove la provincia di Varese perde 47 posizioni posizionandosi al 95esimo posto.

La performance migliore la ottiene nell’indice di sportività, dove si piazza al primo posto, la peggiore invece riguarda la “densità” di ristoranti nel territorio, dove si piazza quasi ultima: al 102esimo posto su 107.

L’INTERO STUDIO

La geografia provinciale del benessere, nella trentaduesima edizione della classifica generale vede i nostri territori in ottima posizione, anche se la top ten è egemonizzata dalle provincie del nord est: prima è Trieste e Trento terza, ma Bolzano si piazza al quinto posto, Pordenone è al settimo, Verona all’ottavo e Udine al nono, con Treviso new entry al decimo posto. Milano, per molti anni al primo, è quest’anno al secondo posto della classifica generale.