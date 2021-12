Minh Thang Pham al Maga per la Giornata del Contemporaneo

In occasione della 17^ Giornata del Contemporaneo, promossa da AMACI – Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani, sabato 11 dicembre 2021, il Museo MA*GA ospiterà una serie di appuntamenti che approfondiscono la mostra The wall between us, il progetto frutto di un lungo processo di ricerca che Ottonella Mocellin e Nicola Pellegrini portano avanti da molti anni e che nel 2020 è stato vincitore dell’ottava edizione di Italian Council, il programma di promozione di arte contemporanea nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Per l’occasione, l’artista Minh Thang Pham, tra le ore 15.00 e le ore 17.00, negli spazi della mostra, terrà una performance inedita, in dialogo e parte del progetto espositivo.

Minh Thang Pham (1996) nato a Hai Phong, vive in Repubblica Ceca. Nella sua pratica affronta questioni legate allo sradicamento e della perdita della propria identità, soprattutto in relazione a rapporti personali e familiari.

Alle ore 16.00 verrà inoltre presentato il libro d’artista, edito da Archive Books, realizzato appositamente per la mostra. Interverranno Ottonella Mocellin e Nicola Pellegrini, Minh Huyen Nguyen, Cecilia Bien, Elena Agudio e Chiara Figone; L’evento sarà live sul canale Facebook del MA*GA.

Il volume è pensato come una serie di lettere scritte dai vari autori Dieu Hao Do; Jacqueline Hoàng Nguyễn con Hương Ng e Hồng-Ân Trương; Duc Pham Minh con Thang Pham e Vi Tranova; Isabelle Müller; Linh Tran; Rae Mee-Jin Tilly; Tran Thi Thu Trang e Thi Minh Huyen Nguyen; Trinh Thi Minh Ha; Elena Agudio; Ottonella Mocellin e Nicola Pellegrini alla figlia Rosa Dao e al figlio Tito, e alle generazioni diasporiche a venire. Il formato della lettera è inteso come un espediente letterario per riflettere su diversi aspetti della diaspora vietnamita ad alcuni giovani membri della comunità che leggeranno queste parole nel prossimo futuro, per incoraggiare il dialogo, guardando il passato e il futuro attraverso la lente del presente.

L’ingresso alla mostra THE WALL BETWEEN US è gratuito.