Una notte al Palace di Varese tra i doni di Natale

Non solo regali materiali sotto l’albero di Natale. Donare un’esperienza, magari in un luogo unico e speciale, a volte vale molto di più. E diventano più “smart” non solo i regali, ma anche le vetrine delle attività che, dopo la pandemia, hanno sfruttato il digitale per raccontarsi e presentare le proprie proposte per il periodo delle feste.

A Varese, il Palace Grand Hotel ha inaugurato il suo “shop” on line, uno spazio dove è possibile acquistare voucher e pacchetti regalo.

Si va dal soggiorno nello splendido albergo, gioiello del liberty varesino (non solo una piccola vacanza ma una vera e propria esperienza), ad altre idee per il tempo libero, come le cene o i brunch domenicali.

Naturalmente tra le proposte di queste settimane non possono mancare il tradizionale pranzo di Natale e il veglione di Capodanno per chi è alla ricerca di una location esclusiva dove trascorrere le feste. Per saperne di più