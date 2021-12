Obbligo di mascherine all’aperto anche a Lonate Pozzolo

Dopo Varese e Saronno, anche Lonate Pozzolo corre ai ripari: la sindaca Nadia Rosa, dopo aver sentito il prefetto, ieri, mercoledì 1 dicembre, ha emesso l’ordinanza per imporre l’utilizzo delle mascherine all’aperto (qui il link all’ordinanza della sindaca). L’obbligo sarà valido fino al 9 gennaio.

«Questa decisione è stata presa in considerazione dell’aumento dei casi di positività al Coronavirus in tutta la provincia di Varese e nel comune di Lonate, e dell’aumento delle interazioni sociali in occasione della festività patronale di Sant’Ambrogio e delle prossime festività natalizie e di fine anno», ha affermato la prima cittadina.

Il punto sui contagi a Lonate

Ieri erano 61 i lonatesi positivi. Si tratta di 33 donne e 28 uomini, con un’età media che cresce a 51 anni. L’incremento è continuo ed «esponenziale» dallo scorso 25 ottobre, quando non risultava alcun caso a Lonate Pozzolo e vede coinvolte persone di ogni fascia di età, compresi i più anziani e fragili.

«Si auspica che questo provvedimento, oltre alle restrizioni già previste dal Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 novembre che prevede il cosiddetto green pass rafforzato, permetta di evitare il passaggio in zona gialla, con tutte le conseguenze del caso».