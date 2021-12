Odore di gas nell’aria a Somma Lombardo, verifiche di tecnici e vigili del fuoco

Da questa mattina presto il comando vigili del fuoco di Varese è intervenuto dopo che sono arrivate – su più canali – diverse segnalazioni e richieste di intervento a causa di un persistente e intenso odore di gas in diverse zone della città di Somma Lombardo (foto d’archivio).

I vigili del fuoco sono intervenuti insieme al gestore della rete gas per adeguate verifiche: il problema sarebbe legato all’inserimento dell’odorizzante che serve appunto a rendere riconoscibile la presenza di gas metano, che di per sé è inodore e invisibile.

La “fuga” sarebbe dunque non di gas metano, ma solo dell’odorizzante, che è rimasto in aria e viene percepito in diversi punti.