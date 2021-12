Rinnovata, efficiente e sostenibile, inaugurata a Varese la scuola dell’infanzia Ronchetto Fè

E’ stata inaugurata oggi la scuola dell’infanzia Ronchetto Fè di Varese, dopo i lavori di riqualificazione che si sono svolti nei mesi scorsi. Si tratta di uno dei 38 edifici scolatici varesini protagonisti del grande progetto Varese fa scuola, vale a dire il grande processo di ammodernamento ed efficientamento delle strutture scolastiche cittadine.

Presenti al taglio del nastro il sindaco Davide Galimberti, la vicesindaca Ivana Perusin, l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio, la preside con le maestre, i referenti di Siram Veolia, azienda che ha realizzato i lavori. E naturalmente i primi destinatari dell’intervento, i bambini, che hanno dato il loro benvenuto con canti natalizi e poesie.

«Oggi restituiamo ai bambini una scuola completamente rinnovata – ha detto il sindaco Davide Galimberti – affinché la loro crescita, gioco e apprendimento avvengano in un ambiente educativo moderno, sicuro e sostenibile».

Nel dettaglio, l’intervento ha riguardato l’installazione del cappotto lungo le pareti perimetrali dell’edificio, un sottotetto isolante, un nuovo sistema di riscaldamento composto da pavimenti radianti e pompe di calore in grado di garantire un sistema efficiente e sostenibile per riscaldare gli impianti invernali. Inoltre sono stati installati i pannelli fotovoltaici, che grazie all’irraggiamento solare riescono a garantire il funzionamento dell’impianto a emissioni zero, oltre a un sistema di telecontrollo e la nuova illuminazione a Led.

Una struttura quindi con alte prestazioni energetiche per ridurre le emissioni inquinanti e ottenere un sensibile risparmio economico.