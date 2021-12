Rinnovato il direttivo della Pro Sesto Calende

Si sono svolte nei giorni scorsi le elezioni del nuovo direttivo e di seguito delle nuove cariche della Pro Sesto Calende.

Alla presenza di una ventina di Associati compreso lo storico Presidente Romano Maraffini e il Presidente dell’Associazione Commercianti Patrick Panza, la Presidente uscente Ivana Boffo ha avuto modo di rendicontare l’andamento della Pro Loco sia sotto l’aspetto economico che organizzativo e delle presenze turistiche, ricordando anche l’impegno della Pro Sesto nella distribuzione delle mascherine presso l’ufficio turistico nel primo periodo di riapertura nel 2020, sottolineando poi le difficoltà dovute dalla situazione pandemica in corso, l’occasione è stata anche quella di ringraziare chi ha tenuto duro durante questi due anni per tenere viva e in vita la Pro Loco stessa, compresa la vicinanza dell’Amministrazione Comunale.

Dopo l’approvazione dei bilanci e delle relazioni illustrative, si è proceduto a votare per il nuovo direttivo, che di seguito si è riunito per determinare le cariche. Il nuovo organo direttivo risulta dunque essere così composto: Presidente Andrea Scandola, Vice Presidente con delega ai rapporti con l’Amministrazione Comunale Antonio Fontana, Vice Presidente con delega al settore Cultura Sergio Tredici, Tesoriere Ivana Boffo, Segretario delegato alla Consulta Sportiva e ai rapporto con l’Associazione Commercianti Nicolò Gri, Consigliere con delega all’organizzazione e al Palio Sestese Samanta Francese, Consigliere con delega alla comunicazione Simone Pintori; invece il collegio dei revisori dei conti è composto da Danila De Candido e Sergio Norbiato.