Scatti d’autore nella mostra di Max Alari

Durante la sua lunga collaborazione con i Musei Civici di Varese Max Alari ha avuto l’occasione di conoscere e lavorare con molti artisti. Con alcuni di loro è nata anche una profonda amicizia con altri stima e rispetto. L’incontro con questi autori oggi diventa una mostra che raccoglie una selezione di 50 fotografie in bianco e nero dedicate con i ritratti degli artisti, che inaugura negli spazi di Villa Mirabello sabato 18 dicembre alle ore 15.30.

Il titolo della mostra “L’immortalità. Scatti d’autore” trae ispirazione dal romanzo di Milan Kundera “L’immortalità” in cui l’autore, nelle trame del racconto, inserisce profonde considerazioni esistenziali. Per Kundera nella vita «non basta identificarci con noi stessi, ma è necessario identificarci appassionatamente per la vita e per la morte. Perché solo così possiamo considerarci non come una delle varianti del prototipo uomo, ma come esseri che posseggono una loro essenza inconfondibile: l’immortalità».

E’ questa ferma convinzione di possedere dentro di sé qualcosa di veramente unico e insostituibile per cui vale la pena di battersi e persino dare la vita è il comune denominatore della rappresentanza di donne e uomini che costituiscono il variegato mosaico della creatività e della cultura varesina.

L’immortalità. Scatti d’autore

Mostra fotografica di Max Alari

Inaugurazione sabato 18 dicembre 2021 ore 15:30

Villa Mirabello, 4 Piazza della Motta Varese