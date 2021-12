Sciopero Trenord di prima mattina, cancellazioni e disagi

Lo sciopero dei treni su Trenord causa disagi significativi, come previsto già alla vigilia: numerose le corse soppresse o limitate, a cui si aggiungono poi diffusi ritardi.

La stessa Trenord aveva sconsigliato ai viaggiatori di muoversi per l’intera giornata di martedì, a causa delle modalità di sciopero particolari, che incidono anche sulla fasce che normalmente sono “di garanzia” per i pendolari. Circolano la mattina solo i treni che partono dopo le 6 e arrivano alla destinazione finale entro le 9 e la sera quelli che partono dopo le 18 con arrivo previsto entro le 21. Una modalità che riduce «drasticamente i collegamenti utili».

Va notato che anche l’origine dello sciopero è particolare: l’astensione dal lavoro è stata convocata non da singole sigle, ma dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie dei lavoratori Trenord.

Sciopero Trenord Lombardia, come è andata al mattino

Al mattino presto sulla linea FS Gallarate-Milano ad esempio risultava cancellato il treno 25303 da Luino della prima mattina per Porta Garibaldi, ma a questo si aggiungevano anche altri ritardi oltre i 10’.

Poco più tardi, in pieno orario pendolare, sulla stessa linea sono stati cancellati il regionale 10205 per Porta Garibaldi (Trenord però l’ha cancellato già la sera prima per «guasto»), il suburbano 24523 Varese–Treviglio (quello che passa da Milano intorno alle 8.15), il 2414 per Domodossola. Ma anche in questa fascia si sono registrati ritardi diffusi, anche oltre i 30’. Sono cancellate diverse corse S5 per l’intera giornata.

Viaggiatori in attesa in stazione a Gallarate

Problemi anche sulla rete FN, quella che fa capo a Saronno e da cui passano anche i servizi per Malpensa. Un treno della linea da Novara–Busto Arsizio è stato cancellato nella sezione fino a Saronno. Il diretto 26 da Laveno Mombello e Varese è stato cancellato. È saltata la corsa 315 del Malpensa Express, in partenza poco prima delle 7 e diretta in aeroporto (quindi con potenziali disagi anche per i viaggiatori che si dovevano imbarcare). Un Malpensa Express è stato limitato a Bovisa, con la necessità di trovare in quella stazione una corrispondenza per proseguire vero il centro di Milano. Una coppia di treni della linea per Como FN è stata limitata a Saronno. Soppressioni anche sulla Saronno–Seregno.

La giornata di lunedì 13 dicembre su Trenord

Già la giornata di lunedì era stata piuttosto problematica per i pendolari, per un guasto che aveva causato ritardi su molte linee lombarde.

Comitati pendolari e vari utenti avevano lamentato poi l’uso di composizioni ridotte, con poche carrozze, e con conseguenti assembramenti a bordo (foto inviata da una lettrice).