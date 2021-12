Seconda seduta di dicembre per il consiglio comunale di Varese

Sarà giovedì 16 dicembre alle 20.45, il prossimo consiglio Comunale di Varese, organizzato, come nelle scorse sedute, sia in presenza che in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Varese.

Tra i punti all’ordine del giorno, in tutto otto, c’è anche innanzitutto la discussione sulle linee programmatiche di mandato, presentate dal sindaco Galimberti nella scorsa seduta.

Altro punto in discussione è la modifica del Regolamento di polizia, proposta dall’assessore Raffaele Catalano.

In discussione anche le prime tre mozioni presentate nella seconda legislatura Galimberti: quella presentata dal consigliere di Varese Ideale Stefano Clerici, che propone l’istituzione della zona a 30 chilometri orari nelle aree limitrofe agli ospedali di Circolo e Del Ponte, quella dei consiglieri di Lavoriamo per Varese Giuseppe Pullara e Guido Bonoldi sulle iniziative di contrasto alla violenza economica sulle donne e quella presentata dalla lista Progetto Concittadino Maria Grazia D’Amico, di intitolare a Gino Strada l’attuale via Padre Reginaldo Giuliani.