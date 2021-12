Secondo Capodanno con il virus: ecco cosa si può fare e cosa no

Sarà un altro Capodanno all’insegna di divieti e restrizioni ma molto diverso da quello dell’anno scorso, quando con la zona rossa in vigore di festeggiamenti se ne sono potuti fare ben pochi.

Anche quest’anno non mancano divieti e restrizioni dettati dalla prudenza e dalla preoccupazione per la crescita dei numeri dei contagi, ma la situazione è decisamente diversa. Ecco dunque cosa si potrà fare e cosa non si potrà fare il 31 dicembre.

Super green pass

Molte possibilità sono legate al possesso o meno del super green pass (o certificato verde rafforzato) che, lo ricordiamo, viene rilasciato a chi è vaccinato o è guarito dal Covid.

Mascherine

Occhio alle mascherine: sulla base delle ultime disposizioni governative, da qualche giorno è necessario indossare correttamente le mascherine di tipo FFP2 per accedere ai mezzi di trasporto pubblico (anche locale) in tutta Italia. Obbligo di FFP2 anche nei cinema, nei musei, nei teatri, negli stadi ecc.

Obbligatoria la mascherina all’aperto (anche chirurgica) anche in zona bianca.

Feste in piazza

Quest’anno niente Capodanno in piazza: sono vietati gli eventi, le feste e i concerti che prevedono assembramenti in spazi all’aperto.

Discoteche

Le discoteche restano chiuse fino al 1° febbraio, così come le sale da ballo e i locali assimilati. Dal 1° febbraio e si potrà entrare in discoteche, sale da ballo e locali simili dove si svolgono feste o simili – ad esempio luoghi nei quali si svolga musica dal vivo – soltanto con il super green pass.

Spettacoli

Possono svolgersi regolarmente gli eventi in programma al chiuso con il rispetto di tutte le norme previste. Sì dunque all’ultimo dell’anno a teatro o al cinema, sempre con l’obbligo di super green pass per accedere. Nei cinema, teatri e negli stadi però non sarà consentito consumare cibi e bevande, per evitare che le persone restino senza mascherina.

Ristoranti

E’ possibile festeggiare l’arrivo del nuovo anno in un ristorante. Basta essere in possesso del super green pass.

Feste in famiglia

Nessuna restrizione per le feste in famiglia, anche relativamente al numero di persone a differenza dello scorso anno quando erano in vigore rigide limitazioni.

Spostamenti in Italia

Non è previsto il ritorno al coprifuoco, e sono liberi gli spostamenti nello stesso comune, tra comuni e regioni in zona bianca o zona gialla.

Vacanze e viaggi all’estero

È consentito viaggiare in altre nazioni e trascorrere le feste in zone di vacanza all’estero, pur con le limitazioni previste da ciascun Paese. Si consiglia di consultare il sito Viaggiare sicuri del Ministero degli affari esteri, sempre aggiornato sulla situazione dei singoli paesi. Sul sito un semplice questionario online vi aiuterà a capire se la vostra destinazione è raggiungibile e le eventuali restrizioni.

La situazione è diversa per chi intende recarsi in Svizzera: in questo caso incide anche la distanza tra il luogo di residenza e il confine: