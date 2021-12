Su Autolinee Varesine servono mascherine FFP2 e green pass

Sulla base delle ultime disposizioni governative, da qualche giorno è necessario indossare correttamente le mascherine di tipo FFP2 per accedere ai mezzi di trasporto pubblico locale in tutta Italia, compresi dunque gli autobus in servizio sulle linee urbane di Varese ed extraurbane di Autolinee Varesine.

Non sono più ritenute utili, dunque, mascherine chirurgiche, di stoffa o di altri tipi, che devono essere rimpiazzate dalle FFP2.

Tale prescrizione si aggiunge a quella che prevede, sempre per poter utilizzare il trasporto pubblico, la necessità di essere in possesso di green pass c.d. “semplice”.

In assenza di tali requisiti, non è possibile utilizzare il trasporto pubblico locale.

Si ricorda infine che, su ogni autobus in servizio, è presente un dispenser di soluzione igienizzante per le mani: gli stessi mezzi vengono quotidianamente sottoposti ad un processo di sanificazione, in aggiunta alla pulizia ordinaria.

La collaborazione degli utenti è assolutamente fondamentale per affrontare al meglio questo particolare periodo.