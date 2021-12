Soppressione dei passaggi a livello a Luino: “Stiamo lavorando per mitigare la situazione”

Come già previsto nel 2017, i passaggi a livello di via Voldomino e di via San Pietro verranno soppressi da Rfi. I lavori dovrebbero iniziare circa ad aprile 2022. Il primo a chiudere sarà il passaggio a livello di via Voldomino, al posto del quale, allargando la strada, verrà realizzato un sottopasso stradale e ciclopedonale tra la rotonda dell’ospedale e via XXV Aprile.

Finito questo, secondo accordi già presi con l’amministrazione precedente, verrà soppresso il sottopassaggio di via San Pietro, al posto del quale è invece prevista la creazione di una bretella stradale che costeggia il tratto di ferrovia per sbucare di fronte alle Poste, in via Bernardini Luini.

Un ultimo intervento che negli anni ha sollevato grandi polemiche, sia perché comporterà l’espropriazione di una parte di proprietà della ditta Primi, sia perché si prospetta un grande disagio a livello di traffico all’incrocio delle due vie, che confluiscono e passano dal centro storico.

A fronte di questo, l’amministrazione attuale afferma: «Non è mai stato istituito un piano urbano del traffico prima di giungere a questo accordo. Valuteremo con convinzione l’opportunità di rendere quel tratto non aperto al traffico ma solo ciclopedonale, arginando così il problema del traffico».