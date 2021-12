Striscione e disegni sul cancello del Municipio di Malnate per la giornata delle persone con disabilità

Questa mattina – giovedì 2 dicembre – sul cancello del Municipio di Malnate è stato appeso uno striscione in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, che si celebra il 3 dicembre.

Galleria fotografica L\'iniziativa di Malnate per la giornata delle persone con disabilità 4 di 6

Lo striscione è stato fatto dai ragazzi della comunità “Casa Enrico” della Cooperativa Agorà 97 che si occupa di ragazzi con disabilità ed è la promotrice di questo progetto.

L’iniziativa è stata pensata allo scopo di sensibilizzare le persone partendo proprio dai bambini. In collaborazione con il comune di Malnate, rappresentato dall’assessore Maria Croci, e le scuole dell’infanzia “Rajchman” e “Sabin”. Nei giorni scorsi sono stati consegnati dei disegno da far colorare ai bambini e una frase dalla quale le insegnanti potevano prendere spunto per aprire il discorso sulla disabilità. I lavoretti sono stati appesi sul cancello del Municipio di fianco allo striscione.

«La cosa che ci preme sottolineare – spiega Eleonora Centonze, una delle organizzatrici di questa iniziativa – non è la disabilità ma l’unicità di ogni persona anche con delle differenze».