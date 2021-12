Tagli ai TG regionali, “strumento prezioso per il pluralismo”

«La decisione di chiudere l’edizione di mezzanotte dei Tg regionali della Rai suscita forte perplessità. L’emergenza pandemica ha evidenziato come l’informazione territoriale del servizio pubblico sia uno strumento essenziale e irrinunciabile per tutti i cittadini». Lo dichiara in una nota la Presidente del Corecom Lombardia, Marianna Sala.

La notizia era emersa verso la fine di novembre quando nell’audizione in Commissione di Vigilanza l’Amministratore Delegato ha esternato la decisione di cancellare la terza edizione dei tg Regionali.

Un fatto che ha prodotto una vera e propria tempesta sul piano sindacale: l’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai ha denunciato la decisione presa «senza alcun confronto sindacale e violando le più elementari regole contrattuali».

Il sindacato ha contestato la motivazione ala base della decisione, vale a dire il basso livello degli ascolti dell’ultima edizione, quella della mezzanotte: «I dati audirai del 2021 dicono con estrema chiarezza che la terza edizione non perde ascolti. Anzi, le edizioni della Tgr fanno da traino alla programmazione di Raitre, segno del grande interesse ai contenuti dell’informazione regionale», dicono da Usigrai: «Si tratta dunque di un taglio che mortifica il ruolo e la funzione dell’informazione Rai. Come abbiamo evidenziato così si spegne la presenza del Servizio Pubblico sul territorio e dal territorio, per la tgr e per tutte le testate rai, per quasi 12 ore al giorno: dalle 20 alle 7».

Sempre secondo la Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia «in molte realtà, e per diverse fasce demografiche, i TG regionali sono spesso l’unica fonte di notizie locali in un’informazione sempre più globalizzata e la loro chiusura sarebbe un colpo al pluralismo informativo. L’auspicio è che la RAI mantenga il ruolo di garante di un’informazione di prossimità sul territorio, ampliando e potenziando l’offerta informativa».