Varese dà l’ultimo saluto ad Anna Maria Gandini

Composto, elegante, dignitoso, ma sotto i riflettori della Città: è stato profondamente nel suo stile l’ultimo saluto ad Anna Maria Gandini, scrittrice, cronista della Prealpina e giornalista al Gazzettino Padano, avvenuto nella mattina del 28 dicembre nella Basilica di san Vittore a Varese.

A celebrare il rito padre Gianni Teruzzi, che è stato il suo ultimo direttore a Radio Missione Francescana, il media con cui ha collaborato fino all’ultimo. Il frate alla guida della radio varesina l’ha salutata con una predica colta, e un accenno “in punta di penna” all’amica. Un rito sobrio seguito da autorità, colleghi di una vita o persone che l’hanno avuta come modello per il proprio percorso professionale, senza esibizionismi ma con l’intento di portare per l’ultima volta sulla terra la stima e l’affetto che avevano per lei.

«Di quello che Annamaria ha rappresentato, rimangono gli scritti, il ricordo della sua voce – ha ricordato il figlio Umberto in conclusione – l’attenzione di tutte le persone e i media che l’hanno ricordato mi ha rasserenato. Mi ha ricordato che è stata una vera testimone della città in cui ha vissuto, e di cui ha raccontato aneddoti e personaggi». Una mamma a cui «Importava stare al centro dell’attenzione, ma anche e soprattutto stare in ordine, essere sempre presentabile: una cosa che ho imparato da lei e spero di aver insegnato anche ai miei figli».

Il suo racconto ha visto la sua voce incrinarsi solo una volta, quando ha ricordato che: «Mia mamma mi ha cresciuto da sola, e non era facile a quei tempi. Ma è stata fortissima, e forte è stato sempre il nostro rapporto».

Ora Anna Maria, come ha ricordato padre Gianni, è «Andata a occupare il suo posto, quello che occuperemo anche noi seguendo la via, la verità e la vita», obiettivi che ha seguito anche sulla terra con il suo lavoro, la sua vita personale e il suo inconfondibile stile.