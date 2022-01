Ai Mastini non basta Piroso: il Como si prende il derby

È di nuovo amaro il derby lombardo di hockey per il Varese: sulla pista dell’Agorà i Mastini cedono 3-6 al Como e fanno un passo indietro nella rincorsa ai playoff della IHL.

Alla squadra di Malfatti non sono bastati né la serata di grazia sottoporta di Alessio Piroso, autore di tutte e tre le reti giallonere, né l’esordio dei due nuovi stranieri arrivati dal Canada per completare i due reparti, McGrath e Capannelli.

Anzi, proprio una penalità di 5’ per carica irregolare comminata a McGrath ha permesso al Como di andare in rete per due volte nel primo periodo di gara e di dare così un primo indirizzo al match. Non decisivo, perché la già citata tripletta di Piroso a cavallo del primo intervallo, ha rimesso per un po’ davanti il Varese e illuso i tifosi di fede bosina.

Poi però il Como dell’ex Massimo Da Rin ha confermato la buona vena che caratterizza i lariani in questa stagione. Un altro ex dell‘incontro, Davide Xamin, ha messo a segno una doppietta (al pari di Codebò) aprendo e chiudendo quel parziale di 4-0 per i lariani nell’ultima parte di gara.

Anche alla luce di questo risultato, assume ora grande importanza la trasferta di sabato dei Mastini impegnati sul campo di Bressanone. I Falcons sono attualmente fuori dai playoff e sono stati battuti e superati dall’Appiano: strappare tre punti su quella pista significa mettere fuori gioco un’avversaria e riprendere la corsa. In caso contrario la situazione rischia di complicarsi parecchio.