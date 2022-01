Alla scoperta del cammino d’Oropa con Alberto Conte dell’Associazione del Movimento Lento. L’incontro, realizzato dalla sezione del Cai di Varese, in collaborazione con la Provincia di Varese, la Fondazione Comunitaria del Varesotto e il Comune di Varese è in programma per mercoledì 12 gennaio, alle 21, online, sulla piattaforma Zoom.

Galleria fotografica Cammino di Oropa 4 di 29

Il link è disponibile sulla piattaforma del sito del Cai Varese.