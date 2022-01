Astuti: “Moratti lasci aperto il centro vaccinale di Malpensafiere”

«Moratti tenga aperto il centro vaccinale di Malpensafiere». A chiederlo è il consigliere regionale e capodelegazione del Pd in Commissione sanità Samuele Astuti che spiega: «La Regione ha deciso di chiudere l’hub vaccinale di Malpensafiere e di spostare l’attività all’hub di Gallarate. Una scelta che non condivido. Lo stato di emergenza sanitaria dovuto al dilagare della variante Omicron, purtroppo continua e la crescita di contagi in provincia di Varese è preoccupante».

«In questo quadro- continua Astuti- , in cui, oltretutto, continuano a esserci ritardi che arrivano fino a 5 giorni nella refertazione dei tamponi e le condizioni delle scuole sono di difficile gestione, è evidente la necessità di creare le condizioni per poter procedere in maniera puntuale e tempestiva alla somministrazione dei vaccini anti Covid. Per questo chiedo di prendere considerazione la possibilità di mantenere in attività l’hub vaccinale di Malpensafiere ,potenziando il punto tamponi a Gallarate. Spostare su Gallarate l’onere delle vaccinazioni, oltretutto, porterebbe senza dubbio anche enormi problemi di viabilità. Già nelle settimane scorse si sono creati chilometri di coda sulla Statale del Sempione che , con l’apertura delle linee vaccinali non potrebbero che peggiorare”.