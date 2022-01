Natura è meraviglia: le opere di Benito Monti in mostra a Varese

Con il patrocinio del Comune di Varese e della Provincia di Varese, l’associazione Contemporary Arte&Ambiente APS ha ideato e organizzato una mostra dedicata al pittore Benito Monti, promossa con il critico d’arte Fabrizia Buzio Negri come curatore e la collaborazione della figlia dell’artista Eleonora Monti. Sede è lo spazio di Sala Veratti a Varese.

Benito Monti (1933 -2020) è stato artista molto seguito dal pubblico nelle sue numerose esposizioni in provincia di Varese e altrove, per l’immediatezza delle visioni pittoriche.

Una trentina le opere dell’artista, tra le più significative per la mostra retrospettiva, al fine di dare un segno di ricordo della sua particolare espressività, rivolta a raccontare le spirituali risonanze e le impalpabili leggerezze nella luminosa percezione della natura. Occasione propizia per sottolineare anche la vocazione ambientalistica dell’associazione proponente, la “Contemporary Arte&Ambiente APS”.

Le opere

Nella dimensione tutta francescana di “LAUDATO SIE, MI SIGNORE”, levando lo sguardo al Creato, Monti rende omaggio all’Essere Supremo per la stupenda perfetta mutevolezza delle Bellezze naturalistiche. Si va dalle amate Dolomiti fino all’Olona e ai superstiti mulini, con l’omaggio alla “sua” Varese, dal Sacro Monte ai laghi e alle antiche cascine del Mirasole, con uno sguardo di Fede nei viaggi dello spirito sul Monte Tabor o verso Nazareth. L’atmosfericità dei colori porta alla semplicità delle beatitudini: “Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio”.

L’evento musicale con Davide Tadè

Il ponte di Malnate, particolare di opera

Anche l’intervento musicale del violinista Davide Tadè si pone in sintonia con gli accenti suggestivi dell’Arte di Benito Monti. Il giovane musicista, classe 1998, laureato al Conservatorio Vittadini di Pavia, ha già al suo attivo importanti MasterClass.

Si esibisce regolarmente, sia in quartetto da camera, sia come solista.

Gli orari della mostra

NATURA E’ MERAVIGLIA

Benito Monti – Il ricordo

Varese / SALA VERATTI – via Veratti 20 // dal 20 gennaio al 3 febbraio 2022

evento d’arte a cura di Fabrizia Buzio Negri

Orari: da martedì a venerdì dalle 15 alle 17.30 / sabato e domenica 10-12.30 e 15 -17.30

VERNISSAGE: sabato 22 gennaio – ore 16

con intervento musicale del violinista DAVIDE TADE’

Info: tel. +39 335 5443223 – 347 5053443 Sito Associazione: www.contemporaryarteambiente.com