Bianchi torna al Comitato delle Regioni e in Anci

Dopo le dimissioni da consigliere comunale di Morazzone (obbligate per candidarsi Sindaco a Varese), per Matteo Bianchi non solo si è interrotto l’esperienza nel suo comune dopo 22 anni ma anche le cariche connesse a quell’esperienza nel Comitato Europeo delle Regioni e nel Consiglio Nazionale di ANCI. Oggi questi ruoli ricominciano sotto la veste di consigliere comunale di Varese.

Bianchi è membro veterano del Comitato delle Regioni dal 2015 e capogruppo del suo partito, mentre l’esperienza in ANCI è iniziata nel lontano 2012, dove è arrivato a ricoprire per tre anni (2017-2020) la carica di vicepresidente nazionale: «il mio impegno di rappresentante eletto nelle autonomie locali continua a livello nazionale ed europeo. Non mancherò di portare il nome di Varese città nei più ampi consessi, nell’interesse del nostro territorio».