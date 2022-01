Brucia nella notte un appartamento a Venegono Inferiore: sette persone salvate con l’autoscala

E stata una gran brutta notte a Venegono Inferiore: un incendio si è sviluppato intorno alle due del 2 gennaio 2022 a Venegono Inferiore in un appartamento al primo piano di uno stabile in via Alessandro Manzoni.

Per spegnere l’incendio sono intervenuti quindici vigili del fuoco con sei automezzi: un’autopompa, un autobotte, un’autoscala, due fuoristrada dotati di modulo antincendio e un automezzo con i supporti di protezione alle vie respiratorie.

I pompieri hanno salvato dal rogo sette persone, tra i quali un minore, che erano rimasti bloccati dalle fiamme all’interno dell’abitazione: gli occupanti sono stati fatti uscire facendoli passare dai balconi e, da lì, scendere con l’autoscala.

L’appartamento è stato dichiarato inagibile, i residenti hanno trovato ospitalità da amici e parenti.