Chef Locatelli si complimenta con la nuova giunta di Vergiate

Poche parole, della lunghezza giusto di un tweet, ma molto apprezzate. A Vergiate arrivano gli auguri di buon lavoro da parte di uno degli chef più amati della televisione italiana, Giorgio Locatelli, dal 2018 giudice di MasterChef.

«Finalmente tornato a casa approfitto per complimentarmi con la nuova amministrazione, in particolare con il nuovo sindaco Daniele Parrino. Auguro a tutto il consiglio comunale buon lavoro» recita post del cuoco nato e cresciuto a Corgeno, frazione vergiatese affacciata sul Lago di Comabbio, in uno scatto che lo ritrae mentre sfoglia il periodico comunale.

Naturalmente il messaggio dello chef è diventato virale nella città del Varesotto, e non si è fatta attendere la risposta, sempre via social, da parte del primo cittadino vergiatese, successore di Maurizio Leorato dopo le elezioni di ottobre .

«La comunità vergiate è orgogliosa di aver un concittadino come te, che ama la propria terra d’origine e che porta in alto il nome di vergiate – scrive il primo cittadino Daniele Parrino, invitando Locatelli per una visita in municipio -. Sei un esempio di perseveranza, serietà, gentilezza e professionalità per tutti coloro che ti seguono».