La Fondazione ITS INCOM arricchisce la sua offerta formativa con il corso Backend System Integrator & Frontend Developer.

Una delle figure professionali più ricercate oggi, nel mondo del lavoro, è quella dello sviluppatore. Da fine gennaio la Fondazione ITS INCOM avvierà un nuovo percorso formativo in ambito ICT. Una scelta che va nella direzione di soddisfare una esigenza del mondo del lavoro e delle aziende.

LO SCOPO DEL CORSO BACKEND SYSTEM INTEGRATOR & FRONTED DEVELOPER

Lo scopo del percorso è quello di formare tecnici specializzati in ambito software con qualifica di programmatori backend e frontend: una figura tecnica altamente qualificata che possa sostenere l’innovazione tecnologica nel settore ICT, con competenze di sviluppo, UX design, Data manipulation e DevOps. Una proposta rivolta a giovani in cerca di occupazione, ma anche a disoccupati, cassaintegrati con il desiderio di riqualifica.

Nel dettaglio, il Developer sarà in grado di configurare l’ambiente di sviluppo progettando, realizzando e collaudando siti interattivi e software applicativi per il web; inoltre acquisirà competenze dei principali strumenti open source come Linux, SQL, HTML, PHP e Java grazie alle quali avere concrete possibilità occupazionali e di crescita professionale in contesti in continuo ampliamento.

LE CARATTERISTICHE DEL CORSO

Il corso ha durata biennale per un totale di 2.000 ore suddivise in:

920 ore di lezioni tenute da professionisti provenienti dal mondo dell’impresa;

240 ore di attività laboratoriali

840 ore di tirocinio in azienda.

Gli iscritti, frequentando questo percorso formativo, riceveranno il certificato di Specializzazione Tecnica Superiore oltre alla possibilità di conseguire certificazioni professionali come Oracle Database SQL Expert, Certified Ethical Hacker Certification e English Cambridge.

INFORMAZIONI SUL CORSO

Requisiti di ammissione:

diploma di Istruzione secondaria superiore rilasciato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

titolo di studio straniero equipollente riconosciuto dallo Stato Italiano;

essere residente o domiciliati in regione Lombardia.

Per ogni ulteriore dettaglio riguardante i contenuti didattici e le modalità di iscrizione vi invitiamo a visitare la pagina del corso, scrivere all’indirizzo mail orientamento@itsincom.it oppure via WhatsApp al 338.8225563.